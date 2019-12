Conte: su Ilva lo Stato ci mette la faccia

Sono venuto qui per dare qualche testimonianza della continua attenzione e della costante premura da parte del Governo. Quando dico il Governo voglio dire dell'intera Nazione per questa comunità ferita. Abbiamo ormai confermato, questo lo sapete, che ci sarà il coinvolgimento dello Stato. Lo Stato ci metterà la faccia in questo progetto industriale.