Conte: "Su Mes ho fatto un vertice con Di Maio"

Io con Luigi Di Maio mi sento abitualmente o quotidianamente. Abbiamo fatto poi, sul Mes in particolare, ma lo sapete, è notizia pubblica, una riunione, un vertice di governo. Nell'arco di tre ore ci siamo confrontati sui vari aspetti. Abbiamo anche emesso un comunicato congiunto e vedrete, tra l'altro, che il comunicato congiunto era recepito anche nella mia esposizione perché le considerazioni finali ieri richiamavano il passaggio di domani del ministro Gualtieri all'Eurogruppo e il mio passaggio l'11 dicembre davanti al Parlamento per raccogliere ovviamente quelle che saranno le premure, le indicazioni, gli indirizzi del Parlamento. Quindi su questo non c'è nessuna divisione per quanto riguarda le modalità con cui muoversi all'interno di questo percorso.