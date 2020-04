Conte: successo dipende da senso responsabilità

L'immagine dell'Italia è cresciuta secondo queste indagini, percepita come migliore all'estero, ma questo non è tanto merito del Governo è merito dei cittadini. Se siamo sin qui riusciti ad applicare la curva del contagio che sembrava destinata a risalire inesorabilmente, è tutto merito loro e non ci è dato conoscere l'R con zero nelle prossime settimane. Non lo troviamo scritto da nessuna parte. Nessuna previsione scientifica può spingersi a predirlo con sicurezza, esso dipenderà dalla nostra capacità di vivere questa seconda fase con pari senso di responsabilità, io sono fiducioso.