Conte sul Mes: "Nessuna firma, siamo qui per migliorarlo"

Non siamo qui per firmare nulla perché, come anche dal riscontro del Parlamento, su questo c'è piena sintonia tra Governo e Parlamento. Vogliamo ancora migliorarlo. Abbiamo da lavorare su alcuni aspetti non affatto secondari. Per esempio ci sono le note CACs, per chi non lo sapesse, sono Clausole di Azione Collettiva. Su quelle, ad esempio, vorremmo suddividere le classi dei creditori per organizzare meglio i voti. E ci sono altri aspetti ancora.