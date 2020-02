Conte: temo voto? Io non sono arrogante ma non ho paura

Però è chiaro che Italia Viva deve chiarire, l'ho detto anche oggi, non solo a me, al Presidente del Consiglio, anche al Paese che cosa intende fare. Per quanto riguarda la domanda: “Teme la fine del Conte II?”. Guardi, chi mi conosce sa che non ho nessuna arroganza, ma neppure nessuna paura. Quello che posso garantire e ho sempre garantito agli italiani che sino all'ultimo giorno all'ultimo, all'ultima ora in cui saremo qui, in questo Palazzo, che, ovviamente, occupiamo temporaneamente, noi daremo sempre la garanzia della massima determinazione, massima concentrazione massima dedizione per perseguire e realizzare l'interesse degli italiani, fino all'ultima ora.