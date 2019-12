Conte: verifica di governo dopo approvazione manovra

In questo momento il Governo, come sapete, è concentrato e tutto il Paese, il Parlamento, tutte le forze politiche sono concentrate nell'esame delle misure contenute nella legge di bilancio. Un attimo dopo io mi farò portatore di questa iniziativa. E' assolutamente necessario, perché è vero che noi abbiamo già dei punti programmatici ben chiari che sono alla base di questo Governo, di questa iniziativa di Governo, ma è anche vero che non abbiamo scritto anche quali sono le priorità, il cronoprogramma, quindi assolutamente chiederò alle forze politiche di condividere un percorso anche sul piano del cronoprogramma e delle priorità che dovremo andare a perseguire e a realizzare. Il Paese vuole chiarezza.