Coronavirus, Arcuri: acquistati 300 milioni mascherine

Abbiamo, in questi giorni, acquisito 300 milioni di mascherine che arriveranno progressivamente presso i magazzini della Protezione Civile e verranno puntualmente distribuite con un criterio che abbiamo concordato con la totalità delle Regioni di destinazione, anche lì, per garantirci trasparenza ed evitare distrazioni e asimmetrie. Non solo, abbiamo consegnato, già ieri, una quantità sufficiente di mascherine anche all'Ordine Nazionale dei Medici.