Coronavirus, Arcuri: pronti per fase 2 con tamponi e app

Completa tutela della privacy. I dati verranno conservati in un contenitore informatico server o cloud pubblico, anche se essi sono, come ben sapete, dati per definizione, criptati, quindi anche da questo lato, nessuna preoccupazione intorno al loro maldestro utilizzo. I tamponi, la possibilità di mettere in campo una batteria di test sierologici, e il contact tracing, questi sono tre dei principali strumenti con i quali affronteremo la fase cosiddetta due.