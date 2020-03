Coronavirus, Arcuri: stiamo reclutando medici

In una corsa contro il tempo, stiamo reclutando nuovo personale sanitario per rafforzare gli organici. Le dotazioni di personale qualificato, che servono per contrastare questa emergenza, sono assai di più di quelle di cui la nostra organizzazione sanitaria sui territori era dotata. Abbiamo già compiuto due atti rilevanti e un terzo lo annunciamo oggi. Con il decreto numero 18 del 17 marzo, il Governo ha eliminato i tetti di spesa che impedivano alle Regioni di assumere o di convenzionale personale sanitario.