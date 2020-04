Coronavirus, Boccia: "La politica si prepara alla 'fase 2'"

Un approfondimento importante, un approfondimento sui numeri, sulla condizione generale, sulle valutazioni scientifiche che noi con grande rigore abbiamo sempre ascoltato e preso in considerazione. Poi la politica deciderà, si assumerà la responsabilità, ma parlare di distanziamento sociale, di test, della necessità di avere ospedali covid in tutto il Paese, della necessità di avere strumenti che oggi ci sono grazie all'intervento dello Stato e del Governo su tutto il territorio nazionale. Dai ventilatori, passando per i caschi, passando per il potenziamento anche dei medici attraverso i volontari. Questo ci consente di fare una programmazione della nuova fase con più coscienza, con più consapevolezza.