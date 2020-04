Coronavirus, Boccia: Lombardia massima priorità del governo

La Lombardia era ed è la massima priorità del Paese. Lo è con altre province ferite di altre regioni. Penso ad alcune province dell'Emilia Romagna, come Piacenza e Rimini, alcune province piemontesi e ad alcune province che sono in grande difficoltà. Non a caso sono arrivati i medici volontari anche lì, in Liguria e in alcune aree che hanno ancora la rete ospedaliera in difficoltà. Ma l'incontro di oggi, come ho ribadito al presente, Fontana, il Governo c'è, c'è h24. La protezione civile ha dato tutta la disponibilità possibile alla regione Lombardia. Abbiamo ribadito un concetto molto, ma molto, ma molto chiaro: stop alle polemiche e lavoriamo tutti insieme.