Coronavirus, Boccia: ok inasprimento regioni no allentamento

Quindi se le ordinanze definiscono misure ulteriormente restrittive, non solo questa cosa è opportuna, ma aiuta la comprensione generale, diciamo del fenomeno ed è… e questa cosa funziona oggi come funzionava sin dall’inizio della crisi. Le Regioni hanno sempre ha avuto la possibilità di restringere ulteriormente rispetto alle regole generali che il Governo aveva indicato, sentito il Comitato Scientifico. Questa cosa non è possibile per l’allentamento delle misure.