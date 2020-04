Coronavirus, Boccia: su Rsa monitoraggio costante e tamponi

I Sindaci sono molto preoccupanti per le responsabilità che hanno, perché sono la trincea di ogni territorio e ci hanno chiesto di monitorare e di presidiare, noi lo stiamo facendo dal primo giorno. Ci aspettiamo, dalle ASL, numeri chiari. I numeri che ci saranno messi sul tavolo, saranno presi in considerazione della Protezione Civile per inviare ulteriori volontari ad hoc per le RSA. Nelle RSA, così come negli altri luoghi molto a rischio, è necessario avere un monitoraggio quotidiano continuo, quindi, è evidente che in quei luoghi bisognerà garantire tamponi per tutti, bisognerà garantire infermieri e medici h24. Poi, si faranno le valutazioni su quello che è successo, ci sono inchieste della Magistratura che è bene tenere nel binario giusto, nel senso che è inutile fare valutazioni. Ora, sono impegnato con Borrelli, con i Sindaci a mettere in sicurezza le RSA e poi, ogni RSA risponderà delle dinamiche di tutto quello che è successo.