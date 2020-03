Coronavirus, Boccia: voucher ai comuni per beni alimentari

Questo rivoluzione dentro la quale stiamo dei nostri comportamenti e della nostra vita quotidiana, sul piano economico e sociale, sta mettendo a dura prova anche l'impegno quotidiano delle istituzioni. Quel fondo consente ai comuni immediatamente di intervenire, come già fanno i comuni per la verità, ogni sindaco sa qual è la condizione sociale della propria città, gli assessorati ai servizi sociali di solito fanno dei buoni, dei voucher, in alcuni casi danno garanzia di beni alimentari, questa cosa è estesa in maniera evidente da oggi con l'intervento fatto dalla protezione civile. Quindi tutti gli assessorati ai servizi sociali hanno gli strumenti per erogare i beni alimentari.