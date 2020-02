Coronavirus, Borrelli: 219 contagiati, 5 deceduti

Un totale di contagiati di 219 persone. Abbiamo 5 deceduti. I dati relativamente alla regione Lombardia sono in totale 167. Il Veneto ha 26 casi in totale, 27, scusate, con 1 deceduto, quindi 26 sono i positivi attuali. La regione Emilia-Romagna ha 18 contagiati. La regione Piemonte attualmente ha 4 contagiati. La regione Lazio ha in totale 3 positivi, di cui 1 dimesso e 2 sono sempre la coppia dei cinesi che sono ricoverati all'ospedale Spallanzani.