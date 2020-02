Coronavirus, Conte: altri due decreti per aiutare economia

Per quanto riguarda le Regioni più direttamente interessate alle misure, le tre Regioni, chiaramente adotteremo misure di prudenza che si distingueranno dalle altre, per la stragrande maggioranza delle Regioni. Per quanto riguarda poi le misure economiche, sapete che sono state annunciate, le abbiamo anche dichiarate, sono state adottate varie misure di primissimo impatto, con decreto legge approvato ieri. Ho già detto che ci sarà un secondo provvedimento normativo per misure ancora più incisive che riguarderanno tutto il sistema produttivo, non solo delle Regioni interessate, ma anche le restanti. Ma vorrei ricordare anche che poi stiamo lavorando a un terzo intervento ancora più organico, ancora più complessivo, perché siamo consapevoli che l'Italia ha bisogno di una grande spinta per la crescita economica.