Coronavirus, Conte: il governo non ha mai agito in solitaria

Il Governo ha sempre compreso la gravità del momento e proprio per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata, né tantomeno solitaria. Le misure sin qui adoperate sono il frutto di un'attenta considerazione di tutti i valori coinvolti, di un accurato bilanciamento di tutti gli interessi, buona parte dei quali di rango costituzionale, coinvolti. Tutte le misure, inoltre, sono state adottate all'esito di un'interlocuzione ampia e condivisa con gli altri membri del Governo, ma anche con i capi delegazione, che rappresentano le forze politiche di maggioranza, con le parti sociali e con i rappresentanti degli Enti territoriali più volte riuniti anche in una cabina di regia. Un Governo che deve proteggere la salute, la vita stessa dei cittadini, di fronte a una minaccia così concreta, così letale, porre a fondamento delle proprie decisioni non già le libere, anche mutevoli, opinioni che si susseguono e che di volta in volta prevalgono nell'ambito dell'opinione pubblica, bensì le raccomandazioni, frutto di meditate ricerche e riflessioni di qualificati esponenti del mondo scientifico.