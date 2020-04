Coronavirus, Conte: "Mes è strumento inadeguato"

Ho detto: il MES lo considero e sono fermamente convinto che sia uno strumento assolutamente inadeguato per far fronte a questa emergenza. È uno strumento nato in un altro contesto, con altre logiche, con vecchie regole. Nato per accompagnare singoli Stati che sono in tensione finanziaria, verso percorsi anche virtuosi, verso l'uscita da queste situazioni di tensione finanziaria.