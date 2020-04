Coronavirus, Conte: nel nuovo Dpcm proroga restrizioni

Ho appena firmato il nuovo DPCM, lo avevamo già anticipato tramite ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure, così come sono state disposte, sino al 13 aprile. Ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se noi smettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi sin qui fatti sarebbero vani, quindi addirittura pagheremmo un prezzo altissimo, perché oltre al costo psicologico, al costo economico e sociale che sin qui stiamo affrontando, saremmo ricostretti a ripartire di nuovo, un doppio costo non ce lo possano permettere. È per questo che vi ringrazio, ma invito tutti anche a continuare a rispettare le misure.