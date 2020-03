Coronavirus, Conte: no polemiche su forniture sanitarie

Abbiamo e stiamo lavorando tanto per i dispositivi di protezione individuale. Anche qui il mercato è quello che è, ma stiamo riconvertendo tutte le nostre filiere interne per incrementare la produzione. A questo riguardo, mi permetto di fare un'osservazione. Ho letto di qualche uscita polemica, è impensabile che la nostra collocazione geopolitica possa essere condizionata da queste forniture. Vi prego, non insistiamo più con queste polemiche in questa situazione d'emergenza.