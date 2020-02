Coronavirus, Conte: sciocco discriminare bimbi cinesi

La violenza quindi è un problema culturale. Ecco perché è importante il ruolo anche educativo. Attaccare il più debole, che sia donna, che sia uomo, che sia anziano, disabile, che sia cinese, in questi giorni, quanti episodi... diciamo la verità: forse anche in classe, in qualche classe, quanti ragazzi, compagni, cinesi sono stati oggetto di discriminazione? Eppure una corretta informazione ci porta a dire che è assolutamente sciocco avere queste forme di reazione.