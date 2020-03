Coronavirus, Conte: sistema sanitario rischia sovraccarico

In questo momento noi siamo concentrati ad adottare tutte le misure per ottenere un effetto o di contenimento diretto del virus o di ritardo della diffusione del virus perché abbiamo delle strutture ospedaliere e un sistema sanitario che, per quanto eccellente e per quanto efficiente, rischia di andare in sovraccarico. Questo è un problema a cui, ovviamente, non possiamo supplire potenziandolo in un breve tempo perché, come avrete compreso, abbiamo un problema con la terapia intensiva e subintensiva, se, ovviamente, una crisi esponenziale dovesse proseguire.