Coronavirus, Conte: stop scuole? aggiornamento dopo il 15/3

Abbiamo deciso sino al 15, ovviamente in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare, ovviamente, incertezza, memori anche del fatto che effettivamente ieri questa fuga di notizie ha creato un po' un quadro di incertezza per alcune ore, alcune ore. Cercheremo di evitare che si crei questo quadro di incertezza, quindi in anticipo rispetto alla scadenza già disposta, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io. Come anche inizieremo a valutare che impatto che hanno avuto queste misure. Dobbiamo sempre ragionare nel segno dell’adeguatezza, proporzionalità con l'obiettivo di contenimento della diffusione del contagio.