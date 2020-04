Coronavirus, Conte: via l'Iva sulle mascherine

Abbiamo già sollecitato il Commissario Arcuri, il quale, con ordinanza, interviene a calmierare e a fissare i prezzi di mercato delle mascherine. Noi non vogliamo che ci siano distorsioni, speculazioni di mercato su questo fronte, quindi avremo un pezzo che è assolutamente giusto, equo per remunerare le imprese che lavorano in questo settore dei loro costi di produzione anche un piccolo margine di guadagno ma non consentiremo altro e in più vi dico, c'è il forte impegno del governo a eliminare completamente l'Iva con un prossimo provvedimento normativo in modo che non ci sia neppur da pagare l'IVA. Il prezzo, l'ordinanza del commissario Arcuri, dovrebbe essere intorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche.