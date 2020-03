Coronavirus, deputato Belotti si commuove

Prima di tornarcene a Bergamo, ci permetta solo di ringraziare di cuore chi non si ferma mai, perché i bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano. In questo momento, centinaia di volontari (alpini, idraulici, elettricisti, imbianchini, i ragazzi della Curva Nord dell'Atalanta), stanno allestendo un ospedale da campo nella Fiera di Bergamo. Aziende, associazioni e semplici cittadini stanno donando milioni di euro agli ospedali bergamaschi. La Protezione Civile, dei Comuni, non si ferma un attimo, i Sindaci e i Consiglieri sono tutti in prima fila. Grazie di cuore. Grazie davvero tutti, perché noi non ci fermeremo mai. Grazie.