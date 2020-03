Coronavirus, Di Maio: inaccettabile blocco materiale medico

Denunceremo in tutte le sedi internazionali competenti i paesi che si macchieranno della pratica ignobile di requisire mascherine che sono destinate a stati in difficoltà come l'Italia. Dico questo perché è inaccettabile, l'ho detto ai ministri che ho appena sentito, sentirò degli altri nelle prossime ore, che materiale medicoo destinato all'Italia venga fermato per strada.