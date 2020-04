Coronavirus, Di Stefano: maggioranza coesa attorno a Conte

Io non credo che il MES possa mai essere slegato davvero dalle condizioni per cui è stato creato, ed è per questo che continuiamo a essere diffidenti. Sul MES totalmente contrari, sul MES light vogliamo vedere meglio le carte, ma comunque siamo contrari perché non serve come strumento, tutto qui. Smentisco categoricamente qualsiasi ricostruzione su il dopo-Conte. L'Italia in questo momento è tutta stretta attorno al Presidente Conte. I due partiti di maggioranza che lo sostengono sono più che mai coesi in questo momento perché al di là della visione politica, capiamo che è anche il momento per sostenere un'unità nazionale forte. E il Presidente Conte, lasciatemi dire, sta gestendo questa crisi nel migliore dei modi. Io guardo intorno agli altri Paesi anche alleati nostri, e rispetto a quello che sta facendo Conte vedo onestamente il disastro.