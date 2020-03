Coronavirus, F. Sala: riduzione tasso di crescita contagi

Abbiamo avuto, come sapete, ieri, dando i dati giornalmente, un aumento dei positivi, però abbiamo detto che questo aumento dei positivi è necessario metterlo a confronto con più giorni. Abbiamo notato, negli ultimi giorni, una diminuzione del tasso di crescita. La velocità con quale si espande il contagio si è rallentata. Ora, quando avviene questo rallentamento, bisogna capire se rimane stabile o se, invece, come tutti ci auguriamo, piega verso il basso, cioè cominciano a diminuire. Abbiamo bisogno dei dati dei prossimi giorni per per capire questo. Intanto, tutte le nostre strutture, lo ricordiamo qui, aziende, Istituzioni, settore sanitario, ma anche settore economico, terzo settore, quindi privato sociale, tutti stanno lavorando affinché ospedali da campo, hub, ospedale della Fiera, si realizzano nel più breve tempo possibile le strutture, con anche tutti i sanitari, per poter accogliere l'aumento dei pazienti che necessitano di assistenza.