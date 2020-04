Coronavirus, Fontana: "Consulenti di Conte diversi dai miei"

Noi abbiamo insistito perché venisse realizzata una zona rossa. Il Governo ci ha sorpassato nel senso che ha realizzato una zona rossa in tutta la regione Lombardia. A quel punto, essendoci già questa decisione, noi avremmo potuto intervenire secondo il primo Decreto Legge che era stato approvato dal Governo, avremmo potuto intervenire nelle more dell'adozione. Dato che c'è stato un provvedimento del Governo, non eravamo più nelle more dell'adozione e non potevamo più adottare qualcosa di diverso rispetto a quello che era già stato detto. Però quando ieri sera ha sentito sentito Conte, durante la conferenza stampa, dire al Presidente del Consiglio "se avessero voluto avrebbero potuto farlo loro, lo avrebbe potuto fare Fontana". Lei, come... Evidentemente i consulenti del Presidente Conte sono diversi dai miei, i consulenti miei hanno detto che non potevo.