Coronavirus, Gallera: dato in consolidamento verso il basso

I dati trovano conferma nella voce della trincea, come quella che continuo a sottolineare, è la voce del pronto soccorso. Il quadro che ne emerge complessivo è quello di una costanza e quindi noi abbiamo fatto uno scalino. In questi giorni abbiamo fatto uno scalino verso il basso e questo è un elemento che ci deve far… Un evento positivo, un elemento che deve rafforzarci nella giustezza della strada che abbiamo scelto e anche dei risultati che questo sta producendo, perché durante il weekend, abbiamo avuto un trend che è sceso, abbiamo avuto… non solo lo dicono i numeri perché i numeri sono tutti in riduzione rispetto a quelli di settimana scorsa e di giovedì, venerdì, da sabato, domenica e lunedì i dati sono stati più bassi quindi siamo scesi e adesso ci siamo attestati su una linea più bassa. Quindi c'è stato uno scalino in giù e adesso siamo costanti.