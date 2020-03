Coronavirus, Gentiloni: Allargate le regole Ue

Si allargano le regole in tanti settori dell'attività comunitaria e questo credo avrà delle ricadute importanti, consentendo agli Stati membri interventi straordinari per far fronte a una situazione straordinaria. Questo credo superi difficoltà, incomprensioni e sia un messaggio chiaro da parte dell'Unione europea di vicinanza all'Italia e a tutti i cittadini europei che stanno fronteggiando questa crisi difficilissima.