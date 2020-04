Coronavirus, Gori: "A Bergamo emergenza sanitaria superata"

Quella Chiesa è diventata così come il pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni, un po' il simbolo della fase più difficile che abbiamo affrontato, forse non è un'immagine che è stata divulgata ma io l'ho vista, il pavimento di quella Chiesa era completamente ingombro dalle bare di tante persone che erano morte in quei giorni e oggi quella chiesa invece è libera, così come il pronto soccorso è tornato a funzionare quasi normalmente. Quindi vuol dire che davvero l'emergenza sanitaria, almeno qui, è superata, ovviamente non è sparito il virus quindi sappiamo che ci sono ancora contagi e ancora purtroppo alcuni decessi, ma in misura molto inferiore.