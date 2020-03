Coronavirus, il videomessaggio di Conte

Il Ministro della Salute Speranza ha dato immediato mandato nei giorni scorsi di aumentare del 50% la disponibilità nazionale delle unità di terapia intensiva e del 100% delle unità di terapia subintensiva, ma dobbiamo essere consapevoli che, nonostante gli sforzi, non è possibile potenziare le strutture sanitarie in breve tempo, per cui il nostro primo obiettivo deve essere il contenimento del contagio.