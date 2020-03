Coronavirus, Meloni: sostegno a famiglie ed aziende

Sostegno alle famiglie o con il congedo parentale retribuito al 70% o con un contributo di 500 euro al mese. Sostegno alle aziende che vogliono assumere in modo atipico, a partire dai voucher, di fatto abolendo, almeno temporaneamente, il decreto dignità e le norme che rendono molto complesso assumere persone per periodi brevi e la sospensione e il taglio delle rette scolastiche, sia della pubblica che della privata, per il periodo corrispondente in cui queste scuole sono chiuse e queste risorse lo Stato le restituirà alle scuole pubbliche e alle scuole private, calcolando quanto queste strutture hanno perso.