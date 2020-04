Coronavirus, Meloni: "Su Mes Conte riferisca in Parlamento"

Chiediamo a Conte di venire in Aula, proveremo anche stavolta a dare una mano per dire quello che va fatto secondo noi, perché a noi non serve un cappio. Non ci serve farci mettere anche in ginocchio dall'Unione europea nel momento in cui siamo già in ginocchio per colpa dell'emergenza coronavirus, per cui o l'Europa esiste adesso o l'Europa non esiste. O l'Europa esiste adesso o l'Europa è finita.