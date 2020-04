Coronavirus, ministro Amendola: "Il Mes non è appropriato"

Per la natura della crisi che stiamo vivendo, diciamo, l'abbiamo detto in tutte le lingue e quello strumento non è più appropriato al tempo che stiamo vivendo, alla natura della crisi. Questa non è una bolla finanziaria, è una crisi della produzione, è la catena di valore dei legami che ci sono nell'economia reale del mercato interno europeo. Lo dicono gli imprenditori tedeschi lo dicono gli imprenditori di tutti i paesi, spaventati dalla recessione incombente. Bene, di fronte a questa natura straordinaria una crisi, noi quello che sosteniamo è che ci vogliono strumenti straordinari nuovi.