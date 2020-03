Coronavirus, Morani: "Serve incontro Mise-parti sociali"

Credo che sia opportuno l'incontro tra il ministro Patuanelli, il mio Ministro al Ministro dello Sviluppo Economico, con le parti sociali, proprio per chiarire quali sono le perplessità del sindacato. Vorrei ricordare – però – che abbiamo chiuso i due terzi delle imprese italiane sostanzialmente, per cui, se c'è bisogno di tarare qualcosa, credo che il confronto sia utile proprio a questo. Non c'è nessun tipo di chiusura rispetto alla richiesta di confronto che è venuta, ad esempio, da Landini, l'avete dichiarato voi nella premessa del telegiornale. Credo che questo momento di confronto sia utile anche per assestare una misura che essendo inedita per la storia della Repubblica italiana, può essere anche aggiustata, se serve un aggiustamento.