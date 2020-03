Coronavirus, Orlando: soldi per comuni sono primo intervento

I soldi dati ai Comuni non ci illudiamo che siano risolutivi, ma sono molto importanti perché riescono a tamponare una situazione che altrimenti rischiava di diventare drammatica. Fatto questo, interverremo con misure di carattere più strutturale, ma mettersi a discutere, ogni volta, se sono pochi o sono tanti, quando si dice che sono solo i primi, è un altro modo di perdere del tempo. Sono i primi, oggi sono reperiti questi. Ho visto che si è aperta anche la polemica sul fatto che si tratta di 4 miliardi che sono anticipati e non sono 4 miliardi in più. È del tutto evidente, in questo momento chiunque sottoscriverebbe il fatto di avere un anticipo di liquidità.