Coronavirus, Padoan: Ue finora c'è stata poco, alzi il tiro

Fino adesso c'è stata poco l'Europa, e deve alzare il tiro in misura significativa. Lo deve fare mobilizzando le risorse che già ci sono, usando tutti i margini possibili del patto di stabilità, ma deve, a mio avviso, cogliere l'occasione delle crisi per cambiare, per migliorare, la sua struttura istituzionale. Per esempio, questo Governo lo ha già ribadito, e nella passata legislatura era stato fatto, la proposta di un meccanismo anti-ciclico di disoccupazione, che è classicamente lo strumento che serve quando c'è uno shock negativo violento e improvviso e bisogna evitare che i danni economici, in termini di lavoro, per esempio, siano troppo gravi.