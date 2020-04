Coronavirus, Pd propone contributo solidarietà per i poveri

Il Pd lo definisce un contributo di solidarietà perché è stato messo in ginocchio dalla pandemia, ma la proposta spacca la Maggioranza in cui c'è chi parla di attacco al ceto medio tartassato e fa insorgere l'Opposizione che la bolla come patrimoniale. La ricetta Dem, per andare in soccorso dei ceti più fragili, impoveriti dalla serrata antivirus è partita dai Gruppi parlamentari. La crisi economica determinata dalla pandemia ha fatto emergere e accentuato situazioni di povertà - scrive Graziano Del Rio - la proposta prevede l'istituzione e un contributo di solidarietà per gli anni 2020 e 2021 che dovranno versare i cittadini con redditi superiori a 80 mila euro e che inciderà sulla parte eccedente tale soglia. Il gettito atteso è pari ad 1 miliardo e 300 milioni annui, ma l'assist, per chi sta affogando nell'indigenza, è rispedito al mittente dagli alleati. Il contributo di solidarietà, proposto dal Pd, è una loro iniziativa, si affretta a precisare il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi. Ora, non è il momento di chiedere ulteriori sacrifici agli italiani, rimaniamo contrari a qualunque forma di patrimoniale. Anche i renziani di Italia Viva sono indignati, ora che il Paese è in ginocchio, pensare a nuove tasse è da irresponsabili. Il leader della Lega, Matteo Salvini, tuona: “Il Pd dichiara che ci vuole una tassa patrimoniale sugli italiani. Questi sono matti!” Condanna non troppo diversa da quella pronunciata da Forza Italia: “Il Pd non cambia mai, non riuscendo a dare soluzioni strutturali ai problemi del Paese, ripropone un vecchio cavallo di battaglia della Sinistra, ossia il contributo di solidarietà, alias patrimoniale”, accusa Anna Maria Bernini. Gli fa eco Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, per cui la patrimoniale è un vecchio pallino della Sinistra. Siccome i soldi non arriveranno dall'Unione Europea, perché la Germania è contraria, allora i soldi verranno presi dai conti correnti degli italiani.