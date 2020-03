Coronavirus, Perilli: bene Ue, non fermarsi

Finalmente l'Europa e la Banca Centrale hanno cambiato passo per aiutare tutti gli stati, perché questa è un'emergenza che riguarda tutti. Ora bisogna continuare in questa direzione per proteggere famiglie e imprese. Il Movimento 5 Stelle sostiene ogni sforzo, comprese le nuove restrizioni per evitare i contagi.