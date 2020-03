Coronavirus, presidente Piemonte Cirio: sono positivo

Ho ritenuto di sottopormi, in via puramente cautelativa, pur non avendo nessun tipo di sintomo, ieri nel pomeriggio al tampone e nella tarda serata di ieri, quasi nella notte, mi è arrivato il risultato: purtroppo è positivo, quindi, sono positivo al coronavirus. Lo dico con grande consapevolezza di dire una cosa importante, ma anche senza creare allarme. Non volevo allarme quando si parlava degli altri e non voglio allarme quando si parla di me stesso, perché noi siamo perfettamente nelle condizioni di gestire questa emergenza. Siamo nelle condizioni di gestirla, sia sotto il profilo organizzativo, complessivo della sanità piemontese, sia sotto il profilo personale della salute di ciascuno di noi.