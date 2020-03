Coronavirus, Rampelli: "Misure insufficienti per i Comuni"

Le lamentele dei Sindaci ritengo che siano assolutamente legittime, anche perché è confermato il fatto, l'ha detto Governo stesso, che – in questo momento – si tratta di un fondo che già esiste, che viene soltanto anticipato, era già destinato ai Comuni i quali lo hanno già, in buona sostanza, almeno molti di questi, iniziato ad utilizzare, facendoselo scontare dalle banche, insomma, con meccanismi finanziari di anticipazione del fondo stesso. Il Governo ha dichiarato che ci saranno altri fondi, ci auguriamo che presto potranno arrivare per consentire ai comuni di far fronte ai problemi più gravi.