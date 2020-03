Coronavirus, Renzi: "Vogliamo chiarezza sulle mascherine"

Per favore, su certe cose come le mascherine meno ironia e più efficienza. Come Italia Viva presenteremo un'interpellanza e un question time, per sapere come mai non sono ancora arrivate, cosa è successo dal 21 Gennaio quando si è scoperta l'emergenze in Cina al 21 Febbraio quando si è scoperta a Codogno e cosa è successo dal 21 Febbraio quando si è scoperta a Codogno, fino ad oggi. Io vorrei sapere, tutti insieme, perché, come, cosa non ha funzionato e tutti insieme cercare di dare una mano, senza polemiche da parte nostra, ma senza ironia da parte delle istituzioni, perché i cittadini sono persone serie. Sono chiusi in casa e danno una mano, ma non vanno presi in giro.