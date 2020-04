Coronavirus, Romeo: Conte si è preso i pieni poteri

Mi verrebbe da fare una battuta. Ci avete tirato fuori questa storia dei pieni poteri, di quella frase che aveva detto Salvini la scorsa estate, ma alla prova dei fatti, i pieni poteri, se li sta prendendo il Presidente del Consiglio Conte. Ma non è solo una questione di metodo, è anche una questione di merito e sul merito noi diciamo, detto da un punto di vista costruttivo, che per noi della Lega, ma non solo sentendo anche molti colleghi del centrodestra, quello che è mancato al Governo è stato quello di avere una visione.