Coronavirus, Salvini: collaborazione non è garbato ascolto

Cerchiamo di proporre miglioramenti, ci pagano per questo, l'Opposizione. Ringrazio tutto il centrodestra perché abbiamo dimostrato la compattezza che il Paese ci chiedeva e stiamo portando proposte, però, signor Presidente, la collaborazione, noi, la intendiamo non come un garbato ascolto, una volta ogni 15 giorni, di quello che lei sta facendo, se ci vuole collaborativi, lavoriamo insieme, se ci vuole spettatori, allora, ce lo dica. Noi, continuiamo a fare proposte, però vorremmo anche che queste proposte fossero ascoltate.