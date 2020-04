Coronavirus, Salvini: da Ue tanto fumo e zero arrosto

Dall'Europa stanno arrivando tante parole, tanto fumo, arrosto zero. Anzi, ci sono alcuni Paesi, Germania e Olanda su tutti, che continuano a dire: o usate i soldi del MES, o vi infilate nell'incubo del MES, che significa che verranno, finita l'emergenza, a chiedere ai nostri figli la restituzione con gli interessi e quindi vuol dire mettere una bella tassa patrimoniale sui risparmi degli italiani, tassare la casa, tassare il lavoro o aumentare l'età per andare in pensione, quindi non ci siamo. Mai, mai pronunciare la parola “MES” perché poi le condizioni possono cambiare in corso d'opera e quindi sarebbe ipotecare il futuro, il lavoro, i risparmi e la speranza dei nostri figli e degli italiani.