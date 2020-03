Coronavirus, Salvini: governatori chiedano di chiudere tutto

Bisogna fare di più. Questo è un appello che i nostri governatori stanno lanciando al Governo. Speriamo che arrivino risposte, altrimenti, ragazzi, quando c'è di mezzo la salute bisogna anche rischiare e chiudere di propria iniziativa perché ci sono ancora troppe attività aperte, troppe persone in giro: pensiamo al personale scolastico, perché le scuole sono chiuse per gli studenti ma non per i dipendenti; pensiamo alle aziende non strategiche che sono ancora aperte; pensiamo ad alcuni uffici che sono ancora aperti; ad alcuni negozi che sono ancora aperte, quindi bisogna chiudere.