Coronavirus, Salvini: le proposte della Lega nell'emergenza

Tutti chiedono alla ripartenza burocrazia zero, un anno di pace fiscale per tutto il 2020. Quindi stop alle cartelle esattoriali, agli avvisi bonari, agli accertamenti, sospensione delle bollette fino a Settembre, sono tutti provvedimenti che possono essere coperti con garanzia totale dello Stato e poi per ripartire azzeramento, reset. Quindi pace fiscale, pace edilizia, si cancella l'arretrato e si riparte da zero.