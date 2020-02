Coronavirus, Salvini: "Serve piano straordinario turismo"

Nonostante l'atteggiamento sgradevole di qualcuno che invece di guardare a quello che non ha funzionato in casa propria cerca nemici in casa altrui, è veramente incredibile, però è un momento in cui la popolazione ci richiede proposte. Il solo Comparto del Turismo, abbiamo parlato, ad esempio, con Federalberghi, a fronte dello stesso periodo dell'anno scorso, stiamo parlando del pre Carnevakle e pre Pasqua, c'è un 80% di presenze in meno con disdette che arrivano al 90%. È chiaro che i 20 milioni stanziati dal Governo e i 200 milioni ipotizzati dall'Unione Europea non sono neanche lontanamente vicini ad una cifra che non sarà inferiore, stimata a spanne per questo momento, sperando che il contagio sia contenuto ai 10 miliardi.